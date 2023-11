Nederlandse staat bouwt belang in ABN AMRO verder af

De Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN AMRO verder afbouwen. Het belang in de bank zal daardoor worden teruggebracht van 49,5 procent tot circa 40 procent. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.

De verkoop zal plaatsvinden via een vooraf overeengekomen handelsplan dat zal worden uitgevoerd door BofA Securities Europe. Het plan treedt de komende dagen in werking en zal eindigen wanneer het maximale aantal certificaten is verkocht.

De Nederlandse staat had na de beursgang van ABN AMRO op 20 november 2015 al aangekondigd het belang in de bank geleidelijk te willen verminderen. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden.

Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag heeft de Tweede Kamer donderdag over de voorgenomen verkoop geïnformeerd. Zij zal de parlementsleden na afronding van het verkoopprogramma informeren over de totale opbrengst en het definitieve aantal verkochte certificaten.

Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg heeft het belang in ABN AMRO dat de Staat wil verkopen een huidige waarde van ongeveer 1 miljard euro.

De voorgenomen verkoop is een “positief signaal”, laat een woordvoerder van ABN AMRO in een korte reactie weten.