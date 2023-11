Noodlijdende vliegmaatschappij SAS dieper in de rode cijfers

De noodlijdende Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is in het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken. Het nettoverlies kwam uit op 1,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend 175 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het verlies 1,2 miljard kroon.

SAS kondigde begin vorige maand aan dat een consortium, waaronder Air France-KLM, investeringsfonds Castlelake en de Deense staat, bereid was om 1,2 miljard dollar in de luchtvaartmaatschappij te investeren. Als die deal doorgaat zoals gepland krijgt Air France-KLM een belang in het bedrijf van bijna 20 procent.

In juli vorig jaar vroeg SAS in de Verenigde Staten faillissementsbescherming aan, waardoor het bedrijf zijn schulden kon herstructureren en toch kon blijven opereren. Eerder deze maand werd dit reddingsplan door een faillissementsrechtbank in New York goedgekeurd.

Het Scandinavische bedrijf zag het verlies in heel het afgelopen boekjaar wel afnemen, van 7 miljard kroon vorig jaar, tot 5,7 miljard. De resultaten werden vooral gedrukt door gestegen brandstofkosten en nadelige valuta-effecten. De omzet in heel het boekjaar ging met 30 procent omhoog tot 42 miljard kroon.