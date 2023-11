Schoenenmerk Dr. Martens geeft winstalarm, onderuit op beurs

Schoenenmerk Dr. Martens waarschuwt dat de inkomsten en winst dit jaar waarschijnlijk lager zullen zijn dan verwacht door een afnemende vraag in de Verenigde Staten en mild weer. In het halve boekjaar tot september daalde de omzet van het bedrijf, dat bekendstaat om de hoge laarzen met dikke zolen. Op de beurs in Londen dook het aandeel meer dan 22 procent in het rood.

De topman van het Britse merk Kenny Wilson zegt donderdag dat het bedrijf blijft investeren, vertrouwen heeft in het “iconische merk” en blijft geloven in het groeipotentieel van Dr. Martens op de lange termijn.

Het merk achter de bekende zwarte ‘kisten’ kampt al langere tijd met lastige omstandigheden op de Amerikaanse markt. In juni, toen de jaarresultaten van het bedrijf bekend werden gemaakt, werd al duidelijk dat consumenten door de aanhoudende hoge inflatie bezuinigen op luxe-uitgaven. Een mild begin van het herfst- en winterseizoen helpt niet mee, aldus Dr. Martens.