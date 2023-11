Softwaremaker Salesforce stijgt flink op Wall Street

Salesforce behoorde donderdag tot de grote stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en de rest van het jaar vielen in de smaak. Het aandeel, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, werd beloond met een koerswinst van 8,7 procent.

De aandacht van beleggers ging echter vooral uit naar nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. Zo bleek dat de favoriete inflatiemaatstaf van de Amerikaanse Federal Reserve in oktober is afgenomen tot 3,5 procent, van 3,7 procent een maand eerder. Het meevallende inflatiecijfer versterkte de hoop bij beleggers dat de Fed nu echt klaar is met het verhogen van de rente en volgend jaar de leenkosten weer zal gaan verlagen.

Ook kwamen er nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. Het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering nam toe tot 218.000, in lijn met de verwachting.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 35.633 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 4553 punten en techgraadmeter Nasdaq opende vlak op 14.257 punten. De drie hoofdgraadmeters zijn in november flink gestegen en noteren dicht bij de hoogste standen van dit jaar.

Tesla zakte 1,3 procent. De fabrikant van elektrische auto’s levert na twee jaar van vertragingen en productieproblemen eindelijk zijn eerste Cybertrucks af. Topman Elon Musk levert de roestvrijstalen trucks, voorzien van kogelvrij glas, persoonlijk af aan klanten op het hoofdkantoor in Austin.

Snowflake steeg 7,8 procent. Het cloudbedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar dankzij beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal.

Ford verloor 0,9 procent. De automaker heeft weer een verwachting afgegeven voor het hele jaar. Ford trok die prognose eerder in vanwege de stakingen bij het bedrijf. Door de kosten van de staking valt het jaarresultaat wat lager uit dan eerder werd voorzien.

Pinterest en Snap, de eigenaar van Snapchat, wonnen 4,1 en 8,5 procent. Analisten van investeringsbank Jefferies verhoogden het advies voor de twee socialemediabedrijven naar kopen.

De euro was 1,0909 dollar waard, tegen 1,0965 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 78,92 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer, op 84,17 dollar per vat.