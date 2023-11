Topman energieconcern Uniper: Europa heeft meer lng nodig

Europa heeft veel meer import nodig van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) omdat de markt nog steeds erg krap is na het wegvallen van leveringen van Russisch gas door de oorlog in Oekraïne. Dat heeft topman Michael Lewis van het grote Duitse energieconcern Uniper gezegd in een interview met persbureau Bloomberg.

Om de weggevallen Russische gasleveringen te compenseren importeert Europa nu veel lng uit met name de Verenigde Staten en Qatar. Dankzij die sterk toegenomen leveringen zijn de voorraden voor de winterperiode goed gevuld en is de gasprijs hard gedaald na de enorme stijging vorig jaar. Ook is het Europese gasverbruik behoorlijk gedaald door besparingen van huishoudens en bedrijven. Maar volgens Lewis is er dus nog steeds krapte op de gasmarkten en zijn “significant” grotere lng-volumes nodig.

Vorig jaar leed Uniper nog miljarden aan verlies doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom langlopende leveringscontracten niet meer nakwam. Daardoor moest Uniper, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft, tegen de extreem hoge actuele marktprijzen gas inkopen. Berlijn schoot te hulp met in totaal 34,5 miljard euro aan staatssteun, om zo een domino-effect van omvallende energiebedrijven te voorkomen. Volgens Lewis verkeert Uniper inmiddels in een veel sterkere financiële positie dan een jaar geleden.