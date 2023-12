Aandacht voor Aegon en KPN op Damrak na advieswijzigingen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar verzekeraar Aegon en telecomconcern KPN. Analisten van investeringsbank KBW werden positiever over Aegon en verhoogden het beleggingsadvies. KPN werd daarentegen door de kenners van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley van de kooplijst gehaald.

Ook de verzekeraars NN Group en ASR blijven in de belangstelling staan. NN Group liet weten ook met claimorganisaties te willen gaan praten over woekerpolissen, nu het rivaal ASR is gelukt om een schikking te treffen in het langslepende woekerpolisdossier. Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Wakkerpolis verklaarden een uitnodiging te hebben gekregen voor een verkennende dialoog.

ASR kondigde aan honderden miljoenen euro’s uit te trekken voor een nieuwe vergoeding van klanten met een woekerpolis. Het aandeel steeg daardoor donderdag 13 procent. In een reactie op de woekerpolisdeal verhoogden analisten van investeringsbank Berenberg het koersdoel voor ASR. NN liftte donderdag ook mee op de deal van zijn branchegenoot en steeg bijna 10 procent.

De AEX-index lijkt hoger te gaan beginnen aan de nieuwe maand. De Aziatische beurzen lieten vrijdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de min. De beurs in Shanghai won 0,1 procent. De Chinese industrie toonde volgens gegevens van marktonderzoeker Caixin een onverwachte groei in november.

Signify kondigde aan de bedrijfsstructuur aan te passen. Ook neemt het verlichtingsbedrijf maatregelen om de kosten te verlagen. Het bedrijf verwacht daarmee jaarlijks meer dan 200 miljoen euro te besparen.

Tankopslagbedrijf Vopak liet weten de aankoop van een belang van 50 procent in de EemsEnergyTerminal en de verkoop van drie chemieterminals in Rotterdam te hebben afgerond. Groothandelsbedrijf Sligro maakte bekend een deel van de activiteiten van transporteur Simon Loos te kopen. Het gaat om de bezorgdiensten die het bedrijf al uitvoerde voor Sligro in Amsterdam, Drachten en Berkel en Rodenrijs.

In Stockholm staat Viaplay in de belangstelling. De Zweedse streamingdienst, bekend van de Formule 1-uitzendingen in Nederland, heeft een akkoord bereikt over de kwijtschelding van een deel van de schulden. Ook gaat het bedrijf geld ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De euro was 1,0908 dollar waard, tegen 1,0905 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 75,89 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 80,66 dollar per vat.