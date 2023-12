Achmea wil uitstoot verzekerde auto’s verlagen

Achmea wil de uitstoot van auto’s die het concern verzekert omlaag krijgen. Die inspanningen maken deel uit van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse verzekeraar achter merken als Centraal Beheer en Interpolis.

De verzekeraar heeft zich als tussentijds doel gesteld om in 2030 de CO2-uitstoot van zijn portefeuille van autoverzekeringen met 15 tot 20 procent te verlagen in vergelijking met 2021. Dat hoopt Achmea te bereiken door onder andere voldoende verzekeringen aan te bieden voor elektrische auto’s en laadpalen. Ook wil de verzekeraar het delen van auto’s gemakkelijker maken door de verzekeringsdekking daarop aan te passen.

Achmea’s CO2-doelstelling heeft geen betrekking op alle uitstoot van de auto’s, maar alleen dat deel dat aan verzekeraars kan worden toegeschreven. In klimaatberekeningen worden bijvoorbeeld ook fabrikanten en dealers verantwoordelijk gehouden voor een deel van de CO2-uitstoot.

De verzekeraar wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn, wat betekent dat er per saldo geen extra CO2 meer de atmosfeer in mag. Die doelstelling geldt voor de eigen activiteiten, maar ook voor de beleggingen en verzekeringen. Als tussendoel wil Achmea dat bij de eigen bedrijfsvoering in 2030 netto nul CO2 vrijkomt. De beleggingen in bedrijven op de balans moeten tien jaar later klimaatneutraal zijn.

Achmea maakte ook bekend dat het bedrijven waarin het belegt vaker gaat aanspreken op hun klimaatbeleid. Ook komen er gesprekken met bedrijven die Achmea verzekert over verduurzaming, onder andere in de landbouw.

De CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering van Achmea was eind vorig jaar ongeveer 73 procent lager dan in 2019, staat in verslagen van het bedrijf. De emissies die samenhangen met de bedrijven waarin de verzekeraar belegt, lagen 26 procent lager dan in 2019.