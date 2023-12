Bonden vrezen voor verlies van honderden banen bij Signify

Vakbonden zijn onaangenaam verrast door de aankondiging van de grootscheepse reorganisatie bij Signify. De voormalige lampendivisie van Philips wil 200 miljoen euro per jaar besparen. De bonden vrezen dat hierdoor in Nederland honderden banen geschrapt worden.

Volgens bestuurder Casper Vaandrager van VHP2, de vakbond die de belangen van hoger personeel behartigt, zijn dit jaar al “honderd tot tweehonderd” banen in Nederland geschrapt. “We weten niet precies hoeveel, want Signify doet hier heel geheimzinnig over.”

Signify wil niet ingaan op vragen hoeveel banen straks gaan verdwijnen. Maar een snelle rekensom leert volgens CNV-bestuurder Arjan Huizingen dat de reorganisatie driehonderd Nederlandse medewerkers kan treffen: “Daar schrik ik van.”

Volgens CNV gaat Signify “lichtzinnig” met zijn werknemers om. Zo weigert Signify volgens de bonden al heel lang het sociaal plan te verlengen. “En ook de cao is al een half jaar verlopen. Met een bod van 1 procent loonsverhoging zie ik ook niet dat daar snel verandering in komt,” zegt Huizinga.

Suat Koetloe, vakbondsbestuurder van De Unie, noemt het voor de vele medewerkers “zeer pijnlijk en onbegrijpelijk dat zij net voor de feestdagen met zo’n mededeling worden geconfronteerd.”

Bij Signify, het voormalige Philips Lightning, werken wereldwijd ongeveer 35.000 mensen. De productielocaties staan, afgezien van een fabriek in Maarheeze, vooral in het buitenland. In Nederland werkt vooral veel kantoorpersoneel. Ook heeft de lampenproducent een distributiecentrum vlak bij Eindhoven Airport.