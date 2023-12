Bounty-liefhebber treft soms leeg winkelschap door oorlog Oekraïne

Liefhebbers van Bounty-repen treffen soms lege schappen aan in winkels. Dat komt volgens producent Mars door een gebrek aan productiecapaciteit voor de chocoladerepen met kokosvulling bij de fabriek in Veghel.

“Het klopt dat we kampen met uitdagingen om de Nederlandse consument te voorzien van Bounty’s. Dit is niet iets van de laatste weken, het is ook niet beperkt tot Nederland. De oorzaak is gelegen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne”, laat een woordvoerder van Mars weten.

Kort na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de leveringen van producten uit Russische fabrieken aan andere markten door Mars gestopt. En dat moet volgens Mars met name worden opgevangen door de fabriek in Veghel.

“Vanuit Nederland worden nu dus veel meer landen beleverd. De productielijnen draaien op maximale capaciteit. Niettemin is er onvoldoende output om aan alle vraag te voldoen, wat we enorm betreuren. We vinden het vervelend dat we onze consumenten en klanten moeten teleurstellen. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar deze zal tijd vergen. We verwachten dat de situatie geleidelijk zal verbeteren”, stelt Mars in een verklaring.

Supermarktconcern Albert Heijn beaamt dat er “uitdagingen” zijn bij de leveringen van Bounty-repen. Dat speelt volgens een woordvoerder niet online en in AH to go.