CNV verheugd over pensioenverhogingen

Vakbond CNV heeft verheugd gereageerd op de aangekondigde pensioenverhogingen door vier grote pensioenfondsen. “Een mooi resultaat van het nieuwe pensioenstelsel.”

De pensioenen worden aangepast aan de inflatie. Deze zogenoemde indexaties zijn zeer welkom, stelt Patrick Fey, pensioenonderhandelaar namens CNV. “Veel gepensioneerden kampen met duurdere boodschappen en een hoge energierekening en hebben steeds meer moeite om rond te komen.”

Ook voor werkenden is het goed nieuws, stelt CNV, want de verhogingen tellen mee in de opbouw van hun pensioen. Uit CNV-onderzoek blijkt dat een op de vier werkenden steeds moeilijker kan rondkomen. “De prijzen gaan echt niet meer omlaag”, aldus Fey. Het CNV roept de politieke partijen op tot steun voor het nieuwe pensioenstelsel dat snellere aanpassingen aan de inflatie mogelijk maakt.

Ambtenarenfonds ABP besloot gisteren tot een pensioenverhoging van 3 procent. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat met ingang van 1 januari 2024 de pensioenen met 4,8 procent verhogen. Ook de pensioenen bij metaalfonds PME (3,26 procent) en PGB (5,2 procent) gaan omhoog. Bij elkaar gaat het om pensioenen voor miljoenen Nederlanders.