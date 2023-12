Damen Shipyards neemt volledig elektrisch schip in gebruik

Scheepsbouwer Damen Shipyards heeft zijn nieuwste en volledig elektrische schip officieel in gebruik genomen. Volgens het bedrijf zorgt het schip voor een aanzienlijk lagere uitstoot tijdens het onderhoud van windparken op zee.

Damen onderzocht drie jaar geleden de mogelijkheid om een elektrisch schip te ontwikkelen en de milieuvriendelijkheid van scheepsactiviteiten bij windparken op zee te verbeteren. De scheepsbouwer constateerde dat dit technisch haalbaar was. Wel stond het bedrijf voor twee belangrijke kwesties, namelijk de mogelijkheden voor opladen op zee en of het financieel haalbaar was.

Het bedrijf werkte samen met MJR Power & Automation om het systeem voor het opladen op zee te maken. MJR had eerder al een dergelijk systeem ontwikkeld voor de transfer van bemanningsleden. Het laadsysteem maakt gebruik van een speciale loopplank die automatisch meebeweegt met de golven, waardoor het schip verbinding kan maken met een windturbine of onderstation op zee om op te laden.

Damen onderzocht ook verschillende situaties om te bepalen of het financieel de moeite waard was om zo’n schip te bouwen. Elk scenario leverde volgens de scheepsbouwer een positief rendement op, variĆ«rend van looptijden van 5 tot 15 jaar en afhankelijk van de omstandigheden.

Volgens productmanager Mark Couwenberg van Damen laat de lancering van het schip zien dat de technologie er is om activiteiten op zee volledig elektrisch te maken. “We kunnen dit echter niet alleen”, aldus Couwenberg. Om dit te realiseren is volgens hem samenwerking in de hele keten van scheepsbouwer, scheepsexploitant en windparkontwikkelaar nodig.