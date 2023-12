Fed-voorzitter: te vroeg om te speculeren over renteverlaging

Het is nog te vroeg om te speculeren over een renteverlaging door de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Dat heeft Fed-voorzitter Jerome Powell gezegd op een conferentie in Atlanta. Ook gaf hij aan dat de Fed de rente verder kan verhogen als dat nodig zou zijn om de inflatie verder te laten dalen.

Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed volgend voorjaar kan beginnen met het verlagen van de rente nu de inflatie in de Verenigde Staten flink is afgezwakt. Maar volgens Powell is het nog te vroeg om er zeker van te zijn dat de rente voldoende is verhoogd. De Fed heeft een pauze genomen met het verhogen van de rente.

Later deze maand houdt de Fed de laatste beleidsvergadering van dit jaar. Powell zei op de bijeenkomst op het Spelman College in Atlanta dat de centrale bank voorzichtig te werk zal gaan en dat bij elke rentevergadering zal worden gekeken naar de relevante gegevens om een besluit op te baseren.