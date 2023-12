Fletcher neemt hotel-restaurant Oud London over

Fletcher, de grootste hotelketen van Nederland, neemt het historische hotel-restaurant Oud London in Zeist over. Ook gaat de keten de exploitatie van het zeventiende-eeuwse Slot Zeist overnemen.

Oud London is van oudsher een woning met herberg. Het hotel is ruim 200 jaar oud en dankt zijn aan naam aan het schip ‘London” waarmee Duitse en Zwitserse emigranten naar Nederland reisden om zich rond 1817, met toestemming van Koning Willem I, in Zeist te vestigen. Het hotel was de afgelopen decennia eigendom van de 80-jarige horeca-ondernemer Nico Bakker, die met pensioen gaat. Welk bedrag er met de overname is gemoeid, willen de partijen niet bekendmaken.

Bakker stopt ook met de exploitatie van het zeventiende-eeuwse Slot Zeist, dat eigendom is van de gemeente. Ook het Grand Café Zeister Bosrust, maakt deel uit van de overname.