Formule 1-zender Viaplay streept miljoenenschulden weg

Streamingdienst Viaplay, bekend van de Formule 1-uitzendingen in Nederland, heeft een akkoord bereikt over de kwijtschelding van een deel van de schulden. Ook haalt het bedrijf omgerekend 350 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. Viaplay kwam dit jaar in financiƫle moeilijkheden na grote verliezen en kondigde aan zich uit veel landen terug te trekken.

Het bedrijf maakt na onderhandelingen met schuldeisers en aandeelhouders bekend 2 miljard Zweedse kroon (175 miljoen euro) aan leningen af te schrijven. Daarvan wordt 500 miljoen kroon omgezet in aandelen in het entertainmentbedrijf. Viaplay laat ook weten nieuwe afspraken te hebben gemaakt over 14,6 miljard kroon aan uitstaande schulden, bijvoorbeeld door de betaaltermijn te verlengen.

Daarnaast versterkt het Scandinavische entertainmentbedrijf de eigen balans door 4 miljard kroon (350 miljoen euro) aan nieuwe aandelen uit te geven. Die nieuwe stukken gaan naar bestaande aandeelhouders, zoals Canal+ en het Tsjechische investeringsbedrijf PPF.

De verliezen van Viaplay liepen tussen januari en eind september op tot 6,9 miljard kroon. Om kosten te besparen kondigde het streamingbedrijf het vertrek aan uit bijna alle internationale markten, behalve Nederland en de Scandinavische landen. De biedingen van mogelijke kopers van Viaplay-activiteiten in Polen, de Baltische staten en het Verenigd Koninkrijk vielen daarna tegen. Daarom verwachtte het bedrijf nog meer geld te verliezen en waren ingrijpende maatregelen nodig om te blijven voortbestaan.