Franse bankpresident: ECB zal in 2024 renteverlaging overwegen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal in de loop van volgend jaar een verlaging van de rente overwegen, nu de inflatie sterk aan het afzwakken is. Dat heeft de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau gezegd. Nu is het nog te vroeg om te praten over een renteverlaging, aldus de Fransman die ook bestuurder is bij de ECB.

“Als er geen grote schokken meer zijn, dan zijn verdere renteverhogingen nu voorbij”, verklaarde Villeroy de Galhau op een conferentie in de buurt van Parijs. “De kwestie van een verlaging kan komen als de tijd daar rijp voor is in 2024, maar nu nog niet. Als een remedie effectief is moet je voldoende geduld hebben bij de looptijd.”

Op de financiële markten nemen de verwachtingen toe dat de ECB mogelijk al in maart met een renteverlaging met een kwart procentpunt kan komen. Om de inflatie te bestrijden heeft de centrale bank in Frankfurt de rente verhoogd naar het historisch hoge niveau van 4 procent. De ECB heeft nu een pauze genomen bij het opkrikken van de rente.

Donderdag werd nog bekend dat de inflatie in de eurozone in november sterker is afgezwakt dan verwacht. De inflatie nam af naar 2,4 procent, van 2,9 procent in oktober. Economen hadden in doorsnee op een afkoeling tot 2,7 procent gerekend.