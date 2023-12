Gemeenten kunnen WOZ-bezwaren niet op tijd afhandelen

Gemeenten slagen er dit jaar niet in alle WOZ-bezwaren op tijd af te handelen. De bezwaren moeten eind deze maand zijn beoordeeld, maar in waarschijnlijk een vijfde van de gevallen gaat dat niet lukken.

Dat stelt de Waarderingskamer, die erop moet toezien dat de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) eerlijk verloopt. Het is voor het eerst dat zoveel bezwaren niet op tijd kunnen worden afgehandeld, laat een woordvoerder weten. “Er zijn altijd wel bezwaren die over de jaarwisseling heen getild moeten worden, maar nu gaat het om tienduizenden zaken. Dat is nooit eerder voorgekomen.”

De WOZ is de geschatte waarde van een woning, waarover belasting moet worden betaald. Het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking is dit jaar meer dan verdubbeld door de opmars van commerciƫle adviesbureaus. Zij verdienen fors aan de procedures. De adviseurs werken op basis van no-cure-no-pay en voerden dit jaar intensief reclamecampagnes om klanten te werven. Ongeveer de helft van de 700.000 bezwaren die dit jaar zijn ingediend is afkomstig van dit soort bureaus.

Voor het verdienmodel van de bureaus is het belangrijk dat het bezwaar in een hoorzitting door het bureau worden toegelicht. Daar gaat het volgens de Waarderingskamer mis. Door de overvolle agenda van de bureaus moeten sommige zittingen over de jaarwisseling worden getild. De bureaus snijden door het uitstel in eigen vlees, want vanaf volgend jaar wordt hun vergoeding waarschijnlijk met 75 procent gekort.

Voor woningbezitters heeft het uitstel weinig gevolgen, volgens de Waarderingskamer: “Zij krijgen wat later duidelijkheid. Ze kunnen ook meteen naar de rechter stappen, maar dat is niet gratis.”

De commerciƫle adviseurs zijn niet altijd succesvol. Bezwaren die vorig jaar door no-cure-no-pay-bedrijven zijn ingediend, leverden in 27 procent van de gevallen een waardeverandering op, terwijl dit percentage bij de overige bezwaren bijna twee keer zo hoog was.

Omdat de bureaus onnodig veel druk leggen op de gemeentelijke organisaties, is besloten tot een wetswijziging waardoor de adviseurs vanaf volgend jaar veel minder gaan verdienen. Of het probleem daarmee opgelost is, moet nog blijken volgens de woordvoerder: “Mogelijk dat de bureaus genoegen nemen met een lagere vergoeding. De meeste adviseurs hebben het indienen van de bezwaren volledig geautomatiseerd. De belanghebbende hoeft alleen zijn gegevens in te voeren, de computer doet de rest.”