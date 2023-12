Groothandelaar Sligro koopt deel van transportbedrijf Simon Loos

Groothandelsbedrijf Sligro koopt een deel van de activiteiten van transporteur Simon Loos. Het gaat om de bezorgdiensten die het bedrijf al uitvoerde voor Sligro in Amsterdam, Drachten en Berkel en Rodenrijs.

Simon Loos wil zich op activiteiten richten waarmee het bedrijf harder denkt te kunnen groeien en daar hoort de bezorgservice niet bij, zegt topman Peter Appel in een toelichting. “We hebben er alle vertrouwen in dat onze medewerkers bij onze overnamepartners in goede handen zijn”, stelt hij.

Het transportbedrijf verkoopt andere bezorgdiensten, in Vianen, Vlissingen en Sluit, aan branchegenoot Euser. De financiƫle details van de overeenkomsten maakten de bedrijven niet bekend. De verkoop van de bedrijfsonderdelen heeft volgens de betrokken partijen geen gevolgen voor het aantal banen of de arbeidsvoorwaarden van het personeel.