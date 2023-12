Italiaanse economie laat toch kleine groei zien

De economie van Italië is in het derde kwartaal van dit jaar toch licht gegroeid. Volgens een nieuw cijfer van het Italiaanse statistiekbureau Istat groeide de derde economie van de eurozone met 0,1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Bij een eerdere raming werd nog een stagnatie, ofwel nulgroei, gemeld.

De consumentenbestedingen en de export waren de drijvende kracht achter de groei in het afgelopen kwartaal. De nipte groei is een nieuwe opsteker voor de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Eerder trok kredietbureau Moody’s al zijn dreigement in om het kredietoordeel van de staatsleningen van het land te verlagen tot ‘junk’, ofwel rommelstatus.

De rentes op Italiaanse staatsobligaties liepen onlangs flink op door zorgen over de begrotingsplannen van de regering. Meloni wil onder meer de belastingen op de lonen verlagen om beloften aan haar kiezers na te komen. Het begrotingstekort zal daardoor dit jaar 5,3 procent bedragen en volgend jaar 4,3 procent. De begroting zal daarmee pas in 2026 aan de Europese regels voldoen. Dat is een jaar later dan gepland.

De Europese Commissie heeft zich echter onthouden van directe kritiek op de lossere begrotingskoers van de Italiaanse regering. In november stemde de commissie in met aanpassingen van Italië aan plannen voor economisch herstel na de coronacrisis. Door het akkoord van Brussel met het vernieuwde plan heeft Italië volgens Meloni 21 miljard euro extra te investeren voor economische groei.