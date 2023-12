Krant: Apple en Paramount praten over bundelen streamingdiensten

Apple en Paramount hebben gesprekken over het bundelen van hun streamingdiensten, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Door samen te werken zouden de bedrijven hun diensten goedkoper en aantrekkelijker kunnen maken.

De bundel van Paramount+ en Apple TV+ zou minder kosten dan twee losse abonnementen op de streamingdiensten. De gesprekken zijn nog in een vroeg stadium en het is nog niet duidelijk hoe een bundel er precies uit zou komen te zien, aldus de Amerikaanse zakenkrant.

Veel aanbieders van streamingdiensten hebben last van concurrentie op de entertainmentmarkt. De prijzen zijn de afgelopen maanden flink verhoogd om winstgevend te blijven, maar veel klanten vallen ook weer af. Zij zeggen hun abonnement op als ze een specifieke serie bekeken hebben. Het aanbieden van meerdere diensten in één pakket kan daar verandering in brengen.