Krant: Meta brengt Threads in december naar EU-landen

Socialmediabedrijf Meta is van plan zijn nieuwe berichtendienst Threads in december naar de Europese Unie te brengen, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft volgens de zakenkrant een oplossing gevonden voor de strengere privacyregels waar het platform aan moet voldoen in het landenblok.

Meta kwam in juli met Threads, dat als rivaal van X wordt gezien. Maar de dienst was nog niet beschikbaar in Europa door de gegevensbeschermingsregels in de EU. In oktober had Threads volgens topman Mark Zuckerberg net geen 100 miljoen gebruikers.

De uitbreiding zou op een moment komen dat X opnieuw grote adverteerders ziet weglopen om zorgen rond antisemitische of racistische berichten. Het voormalige Twitter krijgt na de overname door Elon Musk steeds meer kritiek op de lakse aanpak van haatberichten.

Volgens The Wall Street Journal biedt Threads in EU-landen de mogelijkheid om alleen maar berichten van anderen te lezen, zonder zelf berichten te kunnen schrijven. De stap naar de Europese interne markt zou de grootste uitbreiding van Threads zijn. Volgens marktanalist Debra Aho Williamson kan de berichtendienst 40 miljoen maandelijks actieve gebruikers erbij krijgen in de EU.