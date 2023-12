LEGO, knuffels en robot-speelgoed op sint-verlanglijstjes

Op verlanglijstjes van kinderen staan dit jaar vooral LEGO, interactief robot-speelgoed en zachte knuffels, zeggen winkels bol en Intertoys. Marktplaats ziet daarnaast veel interesse in tweedehands speelgoed en Action wijst erop dat onder meer houten speelgoed het goed doet, blijkt uit een rondgang door het ANP.

De populariteit van sommige cadeaus verklaart bol onder andere door trends op TikTok en wat de webwinkel “newstalgia” noemt: speelgoed van vroeger in een modern jasje. Zo doet het virtuele huisdier Bitzee denken aan Tamagotchi uit de jaren negentig. Ook de knuffels van Squishmallow zijn een hit volgens de speelgoedverkopers, omdat kinderen ze kunnen verzamelen. Vorig jaar gaf bol nog aan dat juist “functionele schoencadeaus”, zoals pyjama’s, sportartikelen en lunchtrommels, het goed deden in de schoen.

Een andere rage is speelgoed voor volwassenen, zoals bouwsets van LEGO. Bij bol staat LEGO dit jaar in de top-3 cadeaus voor volwassenen. “LEGO blijft onder alle leeftijden en doelgroepen enorm populair”, bevestigt een woordvoerder van Intertoys. Ook onder kinderen blijft het merk achter de bekende bouwsteentjes het meest populair, ziet adviesbureau Human8, dat de tien speelgoedmerken op een rij zette die Nederlandse kinderen als ‘cool’ bestempelen.

De verkopen voor 5 december kwamen dit jaar iets later op gang dan voorgaande jaren, merkt Intertoys verder op. Dat had te maken met een relatief late intocht van Sinterklaas op 18 november, waardoor het Sinterklaasjournaal later van start ging en ook de activiteiten op scholen uitgesteld werden. “Het sentiment rondom het feest begon pas later te leven onder de cadeaugevers en kinderen.” Inmiddels komen de verkopen voor Sinterklaas boven het niveau van vorig jaar uit, aldus Intertoys, dat verder niet in detail treedt.

De andere ondernemingen geven geen informatie over hun verkoopcijfers. Marktplaats constateert alleen dat meer ouders in aanloop naar Sinterklaas van plan zijn om tweedehands speelgoed te kopen. Daarbij wordt het meest gezocht naar producten van LEGO, Barbie en Duplo, volgens de onlineverhandelplek. Winkelketen Action zegt op zijn beurt dat houten speelgoed, zoals een keukentje of werkbank, dit jaar erg goed lopen. Ook gezelschapsspellen zijn volgens de winkelketen populair.