Lichte stijging autoverkopen wijst op ‘normalisatie’ automarkt

Autofabrikanten verkochten in november nog maar iets meer auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging wijst dat op een normalisering van de markt voor personenauto’s, na maanden van sterke stijgingen.

Vorige maand werden 28.256 auto’s verkocht, melden de organisaties op basis van cijfers van dataspecialist RDC. Dat waren 1,8 procent meer voertuigen dan een jaar eerder.

In de voorgaande periodes stegen de verkoopaantallen nog sterk. Dat kwam doordat fabrikanten achterstanden in hun leveringen inhaalden die ze hadden opgelopen door onderdelentekorten na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Vooral chips werden in de loop van 2021 schaars.

Het populairste merk was in november Kia. Het Zuid-Koreaanse merk had met ruim 2700 verkochte auto’s een marktaandeel van 9,7 procent. Volkswagen en Skoda volgden met respectievelijk 9,2 procent en 7,6 procent marktaandeel.