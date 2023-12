Lootjestrekken.nl: dit jaar hogere uitgaven aan sintcadeaus

Nederlanders geven meer geld uit aan sinterklaascadeaus dan vorig jaar. Waar in 2022 het gemiddelde bedrag voor cadeaus 114 euro was, is dat dit jaar 129 euro, stelt lootjestrekken.nl na onderzoek onder duizend mensen.

“Ondanks de hogere kosten voor levensonderhoud is de Nederlander nog steeds bereid geld uit te geven aan deze traditie”, aldus lootjestrekken.nl-oprichter Arjan Kuiper. “Sinterklaas blijft een belangrijk onderdeel van onze cultuur.” Volgens het onderzoek viert de helft van de volwassenen in Nederland Sinterklaas.

Bij het kopen van snoepgoed letten consumenten wel meer op de prijzen, aldus de branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten, VBZ. Volgens de belangenorganisatie kiezen zeven op de tien consumenten dit jaar voor aanbiedingen, pakken ze vaker een huismerk of bezoeken discounters. Het vaakst kiezen Nederlanders voor pepernoten, kruidnoten of chocoladeletters. Onder 45-plussers is de gevulde speculaas favoriet, stelt de VBZ op basis van een peiling onder 6500 mensen.

De meeste Nederlanders vieren pakjesavond dit jaar weer op 5 december, volgens lootjestrekken.nl.