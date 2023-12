Pensioenfonds PMT belegt niet meer in 40 vervuilende bedrijven

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft veertig fossiele energiebedrijven uit zijn beleggingsportefeuille gehaald. Volgens het fonds hebben deze bedrijven onvoldoende aangetoond dat ze bijdragen aan de energietransitie, omdat een doeltreffende strategie ontbreekt en de CO2-uitstoot onvoldoende wordt gereduceerd.

Ook zijn sommige bedrijven uitgesloten, omdat ze naar verwachting in 2030 meer olie en gas produceren dan in 2019 en daarmee een negatieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Er zijn negen olie- en gasbedrijven overgebleven in de aandelenportefeuille van PMT. Zij voldoen aan de eisen die het pensioenfonds eerder heeft gesteld, namelijk het publiekelijk uitspreken van een ambitie voor nettonuluitstoot per 2050 en het opstellen van voldoende onderbouwde reductie- en actieplannen.

PMT gelooft dat praten met bedrijven waarin zij beleggen vaak meer effect heeft dan de aandelen verkopen en uit het bedrijf stappen. De achterban, de werkgevers en deelnemers verwachten ook dat PMT in gesprek blijft en niet zomaar bedrijven of een sector uitsluit. Daarom kiest het pensioenfonds ervoor om de gesprekken met de bedrijven voort te zetten en te blijven investeren in Aker BP ASA, BP, Enbridge, Eni, Equinor, Galp Energia, Neste, OMV en Shell.