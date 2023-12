Signify stijgt op beurs na reorganisatie, Viaplay hard onderuit

Signify behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Het verlichtingsbedrijf gaat fors snijden in de organisatie. Op jaarbasis wil het bedrijf daarmee ruim 200 miljoen euro besparen. Bij de reorganisatie zullen banen verloren gaan. Hoeveel wil het bedrijf nog niet zeggen. Het aandeel werd bijna 6 procent hoger gezet.

In Stockholm zag Viaplay 75 procent aan beurswaarde verdampen. De Zweedse streamingdienst, bekend van de Formule 1-uitzendingen in Nederland, heeft een akkoord bereikt over de kwijtschelding van een deel van de schulden. Ook gaat het bedrijf geld ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Viaplay kwam dit jaar in financiƫle problemen na grote verliezen en kondigde aan zich uit veel landen terug te trekken.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren was positief aan het begin van de nieuwe beursmaand. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex de maand november afsloot op de hoogste stand van dit jaar.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 770,11 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 861,54 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Chipmachinefabrikant ASML ging op kop in de AEX, met een winst van 1,6 procent. Branchegenoot Besi volgde met een plus van 1,5 procent. Ook olie- en gasconcern Shell (plus 1,2 procent) stond in de kopgroep. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 1,4 procent.

De verzekeraars ASR en NN Group vielen wat terug na de sterke koerswinsten een dag eerder. NN liet weten ook met claimorganisaties te willen gaan praten over woekerpolissen, nu het rivaal ASR is gelukt om een schikking te treffen in het langslepende woekerpolisdossier. Het aandeel verloor 0,6 procent, na een winst van bijna 10 procent een dag eerder. ASR won donderdag 13 procent na het sluiten van de woekerpolisdeal en daalde nu 0,4 procent.

Air France-KLM steeg 1,6 procent. De luchtvaartcombinatie krijgt 1,5 miljard euro tot zijn beschikking, nu een deal met investeerder Apollo is afgerond. Voor dat geld mag het Amerikaanse Apollo het loyaliteitsprogramma Flying Blue deels uitbaten. Eind oktober werd een financiering van 1,3 miljard euro aangekondigd, maar Apollo heeft dat bedrag verhoogd.

De euro was 1,0898 dollar waard, tegen 1,0905 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 76,27 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 81,09 dollar per vat.