Tesla Cybertruck moet ruim 60.000 dollar kosten

Tesla heeft de prijs van de nieuwe Cybertruck bekendgemaakt. De goedkoopste versie van het futuristische voertuig moet 60.000 dollar (ruim 55.000 euro) gaan kosten. Dat is de helft meer dan de oorspronkelijke richtprijs van 40.000 dollar.

Na twee jaar van vertragingen en productieproblemen leverde Tesla-topman Elon Musk donderdag zijn eerste Cybertrucks af bij klanten op het hoofdkwartier van het autobedrijf in Austin. De goedkoopste versie van de Cybertruck komt in 2025 op de markt. Ook dat is aanzienlijk later dan gepland. De twee duurdere versies – waaronder de Cyberbeast die meer dan een ton gaat kosten – zijn volgend jaar al verkrijgbaar.

Een prototype van de elektrische truck werd bijna vier jaar geleden voor het eerst getoond. De Cybertruck zou aanvankelijk al eind 2021 verkrijgbaar zijn, maar door de coronapandemie, tekorten in de toeleveringsketen, inflatie en technische problemen ontstond er forse vertraging. Musk zei onlangs dat ergens in 2025 een productie van 250.000 voertuigen op jaarbasis mogelijk moet zijn.