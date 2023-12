Verlichtingsbedrijf Signify bij winnaars Damrak om reorganisatie

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag op de eerste handelsdag van december met winst gesloten. Op het Damrak stond verlichtingsbedrijf Signify in de schijnwerpers na aankondiging van een reorganisatie om de kosten te verlagen. Met die ingreep in het personeelsbestand wil het in de MidKap genoteerde bedrijf 200 miljoen euro per jaar besparen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde met een plus van 0,8 procent op 771,37 punten. De MidKap klom 1 procent tot 865,97 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen tekenden winsten tot 1 procent op.

Ook werd gelet op de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Die verklaarde dat het nog te vroeg is om te speculeren over een renteverlaging door de Federal Reserve. Ook gaf hij aan dat de Fed de rente verder kan verhogen als dat nodig zou zijn om de inflatie verder te laten dalen. Op de financiële markten wordt nu verwacht dat de Fed volgend voorjaar kan beginnen met het verlagen van de rente nu de inflatie in de Verenigde Staten flink is afgezwakt.

Signify ging aan kop in de MidKap met een koerswinst van 4,9 procent. Topman Eric Rondolat wil de voormalige lampentak van Philips opsplitsen in vier divisies om de klantgerichtheid en de snelheid van uitvoering te verbeteren en volgens Signify gaan daarbij banen verloren. Hoeveel het er zijn, wilde de onderneming niet zeggen. Vakbonden vrezen voor het verlies van veel arbeidsplaatsen in Nederland.

In de AEX was chipmachinefabrikant ASML de aanvoerder met een plus van 2,3 procent. Fusiebedrijf DSM-Firmenich sloot de rij met een min van 1 procent.

In Stockholm zag Viaplay bijna 20 procent aan beurswaarde verdampen, wat wel een stuk minder is dan eerder op de dag. De Zweedse streamingdienst, bekend van de Formule 1-uitzendingen in Nederland, heeft een akkoord bereikt over de kwijtschelding van een deel van de schulden. Ook gaat het bedrijf geld ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Viaplay kwam dit jaar in financiële problemen na grote verliezen en kondigde aan zich uit veel landen terug te trekken.

De euro was 1,0883 dollar waard, tegen 1,0905 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 76,25 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 81,09 dollar per vat.