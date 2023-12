Verlichtingsbedrijf Signify gaat banen schrappen

Verlichtingsbedrijf Signify gaat fors snijden in de organisatie. Op jaarbasis wil het bedrijf meer dan 200 miljoen euro besparen. Bij de reorganisatie zullen banen verloren gaan. Hoeveel wil het bedrijf nog niet zeggen.

Topman Eric Rondolat wil het bedrijf opsplitsen in vier divisies om de klantgerichtheid en de snelheid van uitvoering te verbeteren. Drie daarvan zullen zich richten op klanten, de vierde zal gewijd zijn aan conventionele verlichtingstechnologie├źn. In lijn met de nieuwe klantgerichte structuur past het bedrijf de omvang van de organisatie verder aan om de kosten te verlagen, “in het licht van de aanhoudende marktvolatiliteit en onzekerheid”, aldus Rondolat.

De voormalige lampendivisie van Philips heeft de laatste tijd daarbij vooral last van een zwakke markt in China, waar de kwakkelende economie en vastgoedcrisis consumenten voorzichtiger maakt met hun uitgaven.

Signify boekte vorig jaar een omzet van 7,5 miljard euro. Het is niet de eerste reorganisatie bij het bedrijf volgens vakbond De Unie. De afgelopen maanden zou geruisloos al een groot aantal banen verloren zijn gegaan, vooral bij vestigingen in het buitenland. Hoeveel mensen tot dusver ontslagen werden is onbekend.