Vopak en Gasunie samen eigenaar nieuwe terminal vloeibaar gas

Het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak en de Gasunie worden allebei voor de helft eigenaar van een drijvende terminal voor vloeibaar aardgas (lng) in de Eemshaven. De terminal kan voorzien in een kwart van de Nederlandse vraag naar gas.

De Gasunie heeft de drijvende terminal in het Eemshavengebied ontwikkeld om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De terminal maakt een extra import van 8 miljard kubieke meter gas per jaar mogelijk. Gasunie en Vopak willen de capaciteit uitbreiden tot ongeveer 10 miljard kubieke meter per jaar. De bedrijven werken ook samen bij de import van groene waterstof op het Eemshaventerrein.

Vopak en Gasunie zijn al oprichter en mede-eigenaar van de LNG Gate terminal in Rotterdam, die sinds 2011 in gebruik is. Als alle voorgenomen projecten zijn voltooid, bedraagt de gecombineerde totale capaciteit 28 miljard kubieke meter gas per jaar.

Koninklijke Vopak is het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld. De Gasunie is een overheidsbedrijf dat de zorg draagt voor het transport van het Nederlandse aardgas.