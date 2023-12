Wall Street hoger na speech Powell, Pfizer bij verliezers

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst het weekend ingegaan. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar een speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Bij de bedrijven stond farmaceut Pfizer bij de verliezers vanwege een tegenvaller met een afslankmiddel.

De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag met een plus van 0,8 procent op 36.245,50 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 4594,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq boekte een koerswinst van 0,6 procent naar 14.305,03 punten.

Powell verklaarde in een speech in Atlanta dat het nog te vroeg is om te speculeren over een renteverlaging en dat de Fed de rente verder kan verhogen als dat nodig zou zijn. Hij zei ook dat de Fed voorzichtig te werk zal gaan met het rentebeleid. Op de financiƫle markten nemen de speculaties toe dat de centrale bank al komend voorjaar kan beginnen met het verlagen van de rente nu de inflatie in de Verenigde Staten flink is afgezwakt.

Pfizer werd meer dan 5 procent lager gezet. Het farmacieconcern stopt met de ontwikkeling van zijn experimentele afslankpil. Zwaarlijvige patiƫnten die het medicijn in een klinische studie gebruikten verloren wel gewicht, maar hadden veel last van bijwerkingen.

Tesla daalde 0,5 procent, na bekendmaking van de prijs van de nieuwe Cybertruck. De goedkoopste versie van het futuristische voertuig moet omgerekend ruim 55.000 euro gaan kosten. Dat is de helft meer dan de oorspronkelijke richtprijs. De goedkoopste versie komt in 2025 op de markt. Dat is aanzienlijk later dan gepland. De twee duurdere versies zijn volgend jaar al verkrijgbaar.

Dell verloor ruim 5 procent na gemengde resultaten. De computermaker boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Ulta Beauty werd bijna 11 procent meer waard na sterke kwartaalresultaten van de keten van schoonheidssalons.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0883 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,3 procent in prijs tot 74,24 dollar. Brentolie kostte ook 2,3 procent minder, op 79,02 dollar per vat.