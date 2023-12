Duitse kerstmarkten klagen over hoge kosten voor muziek

Veel exploitanten van kerstmarkten in Duitsland klagen over de buitensporige kosten voor muziek. Ze moeten namelijk voor de muziekrechten betalen bij het Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA). Die auteursrechtenorganisatie heeft zijn tarieven soms flink verhoogd omdat kerstmarkten eerder onjuiste gegevens doorspeelden om kosten te drukken.

GEMA heeft voor het jaar 2022 ongeveer 3350 facturen naar kerstmarktexploitanten in heel Duitsland gestuurd. In ongeveer 167 gevallen was er sprake van prijsverhogingen, in 35 gevallen zelfs zeer grote prijsverhogingen.

“We weten dat individuele kerstmarkten valse informatie hebben verstrekt”, zegt GEMA-bestuurslid Georg Oeller. “Sommige grote markten met een hoge omzet hebben gebieden gemeld die duidelijk te klein zijn.” Sinds 2011 berekent GEMA de kosten voor de gehele geluidsinstallatie met muziek op basis van de grootte van het gehele evenemententerrein.

De Duitse vereniging van steden en gemeenten heeft inmiddels de dialoog gezocht met GEMA. Ook de Duitse organisatie voor stadsmarketing zegt in onderhandeling te zijn met GEMA. Zij pleiten voor meer duidelijkheid over de verschillende tarieven die GEMA hanteert.

Sommige kerstmarkten zouden nu ook willen overstappen op rechtenvrije muziek. Dat beperkt hun muziekkeuze dan wel erg. GEMA beheert de auteursrechten van meer dan 90.000 rechthebbenden in Duitsland, zoals componisten, tekstschrijvers en platenmaatschappijen, evenals meer dan 2 miljoen rechthebbenden wereldwijd. De organisatie verdeelt de inkomsten onder hen wanneer auteursrechtelijk beschermde nummers worden afgespeeld. Muziek waarvan de auteurs al zeker zeventig jaar dood zijn, is daarentegen rechtenvrij.