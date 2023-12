Krant: ongeveer helft Duitse intercitytreinen arriveert te laat

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB) heeft in november de slechtste punctualiteitscijfers in acht jaar neergezet met zijn langeafstandstreinen. Vorige maand arriveerde ongeveer de helft van de ICE’s en normale intercity’s van de onderneming te laat op bestemming, schrijft de Duitse krant Bild am Sonntag.

Een trein wordt daarbij als op tijd beschouwd als deze minder dan zes minuten te laat is. Geannuleerde treinen tellen niet mee in de statistieken, evenals gemiste aansluitingen. De belangrijkste oorzaak voor de vertragingen waren bouwwerkzaamheden. Daar zijn er de laatste tijd veel meer van dan een paar jaar terug, omdat er veel achterstallig onderhoud moet worden gedaan.

Volgens de Duitse transportminister Volker Wissing is het slechte cijfer in feite te wijten aan tientallen jaren van verwaarlozing van de infrastructuur. Maar in de bouwwerkzaamheden ligt volgens hem ook de oplossing. “Er is geen ontkomen aan de algemene renovatie van het spoor als we weer meer stipte treinen willen hebben.”

Volgend jaar wordt de spoorlijn tussen Mannheim en Frankfurt, een van de belangrijkste verkeersaders van het Duitse spoorwegnet, volledig gerenoveerd. “Dit zal een positieve invloed hebben op de betrouwbaarheid en stiptheid in heel Duitsland”, aldus de politicus.