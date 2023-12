Macron: toezeggingen voor handelsverdrag Mercosur niet voldoende

De onderhandelingen voor een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en vier Zuid-Amerikaanse landen lijkt extra vertraging op te lopen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron zijn de toezeggingen op het gebied van milieu die Brussel heeft gekregen, namelijk niet voldoende. Daarmee boort hij recente hoop op een spoedig akkoord weer de grond in.

“Ik kan onze boeren, onze industriëlen in Frankrijk en overal in Europa niet vragen om zich in te spannen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot, terwijl we plotseling alle tarieven afschaffen om goederen binnen te halen die niet aan deze regels onderworpen zijn”, zei hij dit weekend na een ontmoeting met de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva in Dubai. “Er zijn een paar zinnen toegevoegd aan het begin en aan het einde van de tekst om Frankrijk een plezier te doen – maar dit werkt niet.”

Het gaat om een verdrag met de landen van Mercosur, oftewel Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. Over een speciale handelsdeal met de landen wordt al zo’n twee decennia gepraat. Het EU-Mercosur-pact zou een geïntegreerde markt van 780 miljoen consumenten kunnen creëren, waarmee het het grootste vrijhandelsverdrag uit de geschiedenis van de EU zou worden.

Maar er is in meerdere Europese landen al langer veel verzet tegen het mogelijke akkoord, ook in Nederland. Nederland moet in Brussel “klip en klaar” maken dat landbouw geen onderdeel mag zijn van het handelsverdrag, vond een Kamermeerderheid eerder dit jaar nog. De partijen die tegen zijn, vrezen dat het verdrag leidt tot “forse toename van oneerlijke concurrentie voor Europese boeren”. Ook is volgens hen de veiligheid van geïmporteerd vlees in het geding en leidt het tot extra ontbossing van de Amazone.

Macron ziet de deal eveneens niet zitten. “Ik ben geen voorstander van dit akkoord omdat ik niet weet hoe ik het moet uitleggen aan een staalproducent, een boer of een Franse cementfabrikant”, zei de Franse president. “En aangezien ik het thuis niet kan uitleggen, zal ik het ook niet verdedigen op internationale topconferenties.”

Het Duitse bedrijfsleven hoopt wel dat de deal snel getekend kan worden. “De overeenkomst opent niet alleen extra marktkansen in een belangrijke economische regio voor Duitse bedrijven, maar biedt ook belangrijke mogelijkheden voor diversificatie van de toeleveringsketen en het aanbod van grondstoffen”, zegt de Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).