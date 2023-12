Beleggers verwerken opmerkingen Fed-voorzitter Powell over rente

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag met winst te gaan openen. Beleggers in Europa kauwen na op de opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve op vrijdag over de rente. Volgens Powell is het nog te vroeg om te speculeren over een renteverlaging in de Verenigde Staten.

Powell zei in een speech in Atlanta na het slot van de Europese beurshandel dat de rente in de Verenigde Staten “ver in restrictief terrein is”. Op de financiële markten wordt in toenemende mate verwacht dat de Fed in maart al kan gaan beginnen met het verlagen van de rente. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Door de speculaties over een renteverlaging zwakt de waarde van de Amerikaanse dollar af. Dat heeft er weer voor gezorgd dat de goudprijs naar een nieuw recordniveau is gestegen. De goudprijs klom in Singapore tot 2135 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee werd het oude record van iets meer dan 2075 dollar uit augustus 2020 ruimschoots verbroken. Later zakte de prijs wel weer wat terug tot circa 2087 dollar.

Op de beurzen in Azië was maandag een wisselend beeld te zien. De Nikkei in Tokio daalde 0,6 procent, maar in Seoul en Sydney stonden plussen op de borden. De Hang Seng in Hongkong ging 0,7 procent omlaag. Het in grote financiële problemen verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft van een rechter tot eind januari uitstel gekregen om met een herstructureringsplan te komen. Het aandeel Evergrande won ongeveer een tiende.

In de AEX kan staalconcern ArcelorMittal in beweging komen door een koopadvies van zakenbank Jefferies. JPMorgan verlaagde juist het beleggingsadvies voor chemicaliëndistributeur IMCD.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde maandagochtend met 0,8 procent tot 73,45 dollar en Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 78,14 dollar per vat. De euro was 1,0865 dollar waard, tegen 1,0883 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag.

De AEX eindigde vrijdag met een plus van 0,8 procent op 771,37 punten. Op Wall Street werden winsten tot 0,8 procent geboekt.