Bezorgers: nagenoeg alle cadeaus op tijd binnen voor pakjesavond

Zo goed als alle cadeautjes zijn dit jaar op tijd binnen voor pakjesavond. Pakketbezorgers PostNL en DHL zijn tevreden hoe de bezorging de afgelopen weken is gegaan. Marktleider PostNL lukte het in 4 procent van de gevallen niet om de bestelde producten binnen een dag te bezorgen, bij DHL gold dat voor een kleine 2 procent. Zo goed als alle pakjes kwamen een dag later alsnog bij de koper.

PostNL verwerkte op de drukste dag ruim 2,5 miljoen pakketten en brievenbuspakjes. Het hoogtepunt lag rond koopjesfestijn Black Friday, eind november. Ook voor de Nederlandse tak van het Duitse DHL was dat de drukste periode, met ruim 2 miljoen pakketten per dag. “Ook deze laatste dagen voor Sinterklaas en straks tegen Kerstmis zal het aantal weer tegen de 2 miljoen lopen”, laat een woordvoerder weten.

Volgens marktleider PostNL zijn “vertragingen vermeden” door een goede afstemming met webwinkels. “De spreiding van kortingsacties was belangrijk en ook hebben winkels hun magazijnen in weekenden opengedaan”, licht een woordvoerster toe. Het bedrijf zegt niet of de bezorging beter is gegaan dan vorig jaar, omdat er toen door het herstel van de coronacrisis nog veel onzekerheden waren.