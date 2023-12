Chinees Evergrande krijgt onverwacht extra tijd voor reddingsplan

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande krijgt onverwacht langer de tijd om met een reddingsplan te komen. De rechter in Hongkong stelde een deadline daarvoor maandag uit tot 29 januari. De onderneming kwam eind 2021 in de problemen door hoge schulden en dreigde met een bankroet voor een schokgolf op de financiële markten te zorgen. Evergrande werd daarmee het symbool van de vastgoedcrisis in China.

Het concern is nu bezig om met schuldeisers uit meerdere landen tot een akkoord te komen over het opschonen van de financiën. Maar daar is haast bij. Eerder stelde dezelfde rechter in Hongkong nog dat het voor Evergrande maandag echt om de laatste kans zou gaan voor het indienen van een concreet voorstel.

Er staat veel op het spel voor de onderneming. Het gaat om honderden miljarden dollars aan schulden. Als het straks niet lukt om de rechter te overtuigen, dan zal er waarschijnlijk een bevel tot ontmanteling van Evergrande uitgaan.

Beleggers in China reageerden dan ook verheugd op het nieuws dat het concern toch nog wat langer de tijd krijgt. Het aandeel werd maandag ongeveer een tiende hoger gezet op de beurs in Hongkong.

Naar de mening van de rechter zou Evergrande wel “directer overleg moeten voeren met de relevante autoriteiten”. Dit om te laten zien dat plannen die gemaakt worden ook echt haalbaar zijn. “Het gaat niet alleen om schuldeisers in de rechtbank”, verklaarde ze.

De Chinese bouw- en vastgoedsector was ooit goed voor ongeveer een kwart van de economie van het land. Maar de Chinese president Xi Jinping vond een aantal jaar geleden dat de schulden van Evergrande en andere vastgoedbedrijven een onaanvaardbaar risico voor het Chinese financiële systeem waren. Vervolgens begonnen de autoriteiten met het aanscherpen van de regels voor de sector.

De afgelopen jaren raakten meer grote vastgoedbedrijven, bijvoorbeeld Country Garden, in de problemen door hun grote schuldenlast. De angst voor een vastgoedzeepbel is ook nog niet verdwenen. Nog steeds staat China vol met lege, onverkoopbare of nooit afgemaakte flats.