Chipbedrijven omlaag na lange winstreeks, AEX doet stapje terug

De beursgraadmeters in Amsterdam zijn maandag lager geëindigd, mede door een negatieve start van de aandelenhandel op Wall Street. Vooral chipaandelen, die de laatste maanden flink omhooggingen, werden lager gezet. Zo verloor ASMI 6,4 procent en Besi 3,4 procent. Toch hebben beleggers niets te klagen, de aandelenkoers van ASMI is sinds de start van het jaar nog altijd bijna verdubbeld. Het aandeel Besi is ruim twee keer zoveel waard geworden.

De toonaangevende AEX-index sloot met een klein verlies van 0,1 procent op 770,61 punten. De MidKap moest de winst van eerder op de dag inleveren en eindigde 0,5 procent lager op 861,37 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt eindigde een fractie hoger.

Beleggers in Europa deden het voorzichtig aan na de opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve op vrijdag over de rente. Volgens Powell is het nog te vroeg om te speculeren over een renteverlaging in de Verenigde Staten.

Powell verklaarde in een speech in Atlanta na het slot van de Europese beurshandel dat de rente in de Verenigde Staten “ver in restrictief terrein is”. Op de financiële markten wordt in toenemende mate verwacht dat de Fed in maart al kan gaan beginnen met het verlagen van de rente.

Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Dat rapport is van groot belang voor het rentebeleid van de Fed. Bij een sterk afkoelende arbeidsmarkt kan de centrale bank eerder geneigd zijn om de rente te verlagen om zo de economie te stimuleren.

Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 3,4 procent. De onderneming heeft de samenwerking met zijn Zweedse branchegenoot Klarna verlengd en verder uitgebreid. Ook informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 2 procent) was gewild. Beleggingsbedrijf Dreyfus International Stock Fund heeft een belang genomen in Wolters Kluwer. Chemicaliëndistributeur IMCD zakte 1 procent na een adviesverlaging door de Amerikaanse bank JPMorgan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde maandagochtend met 0,6 procent tot 73,64 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 78,57 dollar per vat. De euro was 1,0819 dollar waard, tegen 1,0883 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag.