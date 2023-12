Cryptobedrijven en Spotify omhoog op negatief Wall Street

Wall Street is maandag onder druk van winstnemingen lager geëindigd. Beleggers deden het voorzichtig aan in afwachting van een belangrijk banenrapport later deze week. Muziekstreamingdienst Spotify maakte wel een koerssprong van 7,5 procent. Het bedrijf kondigde aan nog eens honderden banen te schrappen om de kosten te drukken.

Het van oorsprong Zweedse Spotify neemt daarbij wereldwijd afscheid van ongeveer 17 procent van zijn personeelsbestand. Dat komt neer op zo’n 1500 arbeidsplaatsen. Eerder dit jaar kondigde Spotify ook al een fikse banenreductie aan.

Ook cryptobedrijven gingen omhoog. Dat had te maken met de bitcoin die voor het eerst dit jaar meer dan 40.000 dollar waard was. De prijs van de bekendste cryptomunt is dit jaar al meer dan 140 procent gestegen door toenemende interesse van grote investeerders in digitale valuta. Cryptoplatformen als Coinbase Global (plus 5,5 procent), Riot Platforms (plus 8,9 procent) en Marathon Digital (plus 8,5 procent) liften mee met de waardestijging van de bitcoin.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een klein verlies van 0,1 procent op 36.204,44 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4569,78 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 0,8 procent in de min op 14.185,49 punten.

Vrijdag komt het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Fed-voorzitter Jerome Powell zei vrijdag dat het nog te vroeg is om te speculeren over een renteverlaging door de centrale bank. Op de markt nemen de verwachtingen toe dat de Fed al in maart met een renteverlaging kan komen.

Luchtvaartbedrijf Hawaiian Holdings schoot liefst 193 procent omhoog tot 14,22 dollar. De onderneming wordt overgenomen door branchegenoot Alaska Air Group in een deal van 1,9 miljard dollar. De aandelenkoers van Alaska Air dook hierop 14,3 procent omlaag.

Virgin Galactic kreeg een koersverlies voor de kiezen van 17,5 procent. De bekende Britse zakenman Richard Branson heeft gezegd geen extra geld meer te steken in het door hem opgerichte commerciële ruimtevaartbedrijf.

Aandelen Apple werden 1 procent goedkoper. Volgens persbureau Reuters heeft elektronicabedrijf Foxconn, de belangrijkste fabrikant van iPhones, de productie in de Zuid-Indiase stad Chennai opgeschort wegens overstromingen. Het is nog niet bekend wanneer de productie weer hervat wordt.