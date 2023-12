Duitse export gedaald, ook import afgenomen

De export van Duitsland is in oktober gedaald onder druk van een lagere uitvoer naar andere landen van de Europese Unie. Ook de import van de grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland ging omlaag.

Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis zakte de goederenexport met 0,2 procent tot een waarde van 126,4 miljard euro in vergelijking met september. In vergelijking met een jaar eerder was een krimp te zien van ruim 8 procent.

De uitvoer naar andere EU-landen nam met 2,7 procent af als gevolg van de afzwakkende Europese economie. Duitsland voerde wel meer producten ‘Made in Germany’ uit naar de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk.

De Duitse import lag in oktober 1,2 procent lager op 108,6 miljard euro ten opzichte van september. Hier gaat een om een daling op jaarbasis van meer dan 16 procent. Duitsland ondervindt flinke economische tegenwind van de hoge inflatie en gestegen rente waardoor de binnenlandse vraag onder druk staat. Dat is ook negatief voor de Nederlandse export naar het land.