EU-landen eisen dat Polen eind maakt aan blokkade trucks Oekraïne

Nederland en andere EU-landen hebben Polen aangesproken op de grensblokkades voor Oekraïense vrachtwagenchauffeurs. Die moeten “zo snel mogelijk” uit de weg, vinden demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) en “een groot aantal” medestanders.

Harbers besprak de kwestie maandag in Brussel met zijn collega’s van de 26 andere EU-lidstaten. Polen en een aantal andere Oost-Europese landen vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie tussen de goedkope Oekraïense truckers hun eigen chauffeurs. Ze mogen sinds de Russische invasie bijna twee jaar geleden vrijwel zonder extra voorwaarden in de Europese Unie werken om de Oekraïense export en economie nog enigszins op gang te houden. Boze Poolse vrachtwagenchauffeurs versperren Oekraïense collega’s aan de grens al weken de doorgang.

Polen moet ervoor zorgen dat die blokkades zo snel mogelijk verdwijnen, hebben de Europese Commissie en veel lidstaten volgens Harbers gezegd. “De commissie was heel vastberaden om geen millimeter te wijken.” Het dagelijks bestuur van de EU zinspeelde ook al eens op juridische stappen tegen de regering in Warschau.

De soepele doorgang voor Oekraïense vrachtwagens is er nu eenmaal niet voor niks, memoreert Harbers. Het wegvervoer is volgens hem “van levensbelang om überhaupt de economie nog overeind te houden”. Ook is de aanvoer van hulpgoederen en wapens nodig voor het in oorlog verkerende land.