Omzet auto- en motorbranche minder hard gestegen

In het derde kwartaal is de omzet in de auto- en motorbranche fors minder gestegen dan in het tweede kwartaal. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Het gaat om een omzetstijging van 10,4 procent in juli, augustus en september ten opzichte van een jaar eerder, waar dat in het tweede kwartaal nog een omzetstijging van 33,7 procent was.

De lagere omzetstijging komt volgens het CBS door openstaande orders in het tweede kwartaal die inmiddels zijn weggewerkt. Ook was de groei van de verkoop van elektrische voertuigen niet meer zo groot in het derde kwartaal. De grootste omzetstijging werd geboekt door autohandelaars en -reparateurs. Bij de motorenhandel en -reparatie daalde de omzet met 13,3 procent.

Ook de arbeidsmarkt in de branche is gespannen. De helft van de bedrijven zei begin oktober een tekort aan arbeidskrachten te hebben. Een kwartaal eerder was dat iets minder. Wel nam het aantal vacatures met 400 af tot 8900.