OPEC-chef: in de grond houden van olie leidt tot ‘energiechaos’

Mensen die beweren dat het in de grond houden van olie goed is voor de energietransitie zitten ernaast, stelt secretaris-generaal Haitham Al Ghais van de OPEC. Dit zal eerder leiden tot “energiechaos”, zei hij maandag tijdens een paneldiscussie op de klimaattop in Dubai.

“Wij vinden het zwartmaken van de industrie geen constructieve aanpak”, voegde hij eraan toe.

Het oliekartel verdedigde zich vorige week al tegen kritiek van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat er te weinig zou worden gedaan door de olie-industrie om klimaatverandering aan te pakken. Al Ghais sprak in een verklaring van “onrechtvaardige laster” tegen de industrie. De OPEC-topman stelde dat het IEA “ondiplomatiek” optreedt met de kritiek. Hij wees er onder meer op dat de oliesector veel doet aan investeringen in duurzame energie en het tegengaan van uitstoot, maar dat ook moet worden gekeken naar zekerheid en betaalbaarheid van energie.