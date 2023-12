Passagiersaantallen luchthavens Europa bijna op oude niveau

De passagiersaantallen op Europese luchthavens zijn in oktober gestegen tot bijna het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt ACI Europe, de koepelorganisatie van luchthavens in Europa. Het passagiersverkeer lag die maand slechts 1,7 procent lager dan in oktober 2019, toen de pandemie nog moest beginnen.

ACI zegt dat in oktober de passagiersaantallen met 11,7 procent toenamen ten opzichte van een jaar eerder, ondanks hogere ticketprijzen en de onrust in het Midden-Oosten. Ook het zakelijke reisverkeer is volgens de organisatie weer aan het aantrekken. ACI-directeur Olivier Jankovec zegt dat het momentum in de Europese luchtvaart sterk bleef na de drukke vakantiemaanden in de zomerperiode.

Volgens ACI was de Londense luchthaven Heathrow in oktober het drukste vliegveld van Europa. Daar steeg het passagiersverkeer met 18 procent. De luchthaven Istanbul-Atatürk nam de tweede plaats in. Daarna komen Paris-Charles de Gaulle, Schiphol en Frankfurt.

Op Schiphol was volgens ACI sprake van een groei van de passagiersvolumes in oktober met 18,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het passagiersniveau op de Nederlandse luchthaven lag die maand nog wel 9,5 procent lager dan voor corona, aldus de koepelorganisatie.