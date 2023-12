AEX buigt verlies om in winst, Duitse DAX naar recordhoogte

Het Damrak wist de openingsverliezen dinsdag tijdens de middaghandel om te buigen in winst, geholpen door hogere standen op Wall Street. In Duitsland klom de toonaangevende DAX-index gedurende de handel tot recordhoogte, mede door speculaties over een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) volgend jaar.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een winst van 0,5 procent op 774,07 punten. De MidKap won 0,1 procent op 862,47 punten. In Frankfurt noteerde de DAX tegen het einde van de handel 0,8 procent hoger op meer dan 16.530 punten, de hoogste stand ooit. De hoofdgraadmeter in Parijs won 0,7 procent. De FTSE 100 in Londen eindigde 0,3 procent in de min.

Beleggers kijken uit naar een belangrijk banenrapport uit de Verenigde Staten eind deze week, dat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

ABN Amro (plus 2,6 procent) was, zonder duidelijke reden, de grootste stijger in de AEX. Chemicaliƫndistributeur IMCD won 1,6 procent. Maandag ging het aandeel omlaag na een adviesverlaging van de Amerikaanse bank JPMorgan. Betalingsverwerker Adyen werd 1,3 procent hoger gezet na een koopadvies van beleggingsadviseur BMO Capital Markets.

Techinvesteerder Prosus verloor 1,5 procent, onder druk van de verliezen in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. Zorgtechnologieconcern Philips (min 1,8 procent) was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam.

In Stockholm ging Ericsson ruim 6 procent omhoog. Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft de Zweedse producent van netwerkapparatuur geselecteerd om zijn draadloze netwerk in de Verenigde Staten te moderniseren, waarmee over een periode van vijf jaar 14 miljard dollar is gemoeid. Ericsson doet al veel werk voor AT&T. De Finse branchegenoot Nokia werkt ook voor AT&T, maar die samenwerking zal nu komen te vervallen. Nokia ging 5,9 procent onderuit in Helsinki.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,5 procent hoger op 73,38 dollar en Brentolie klom 0,3 procent tot 78,24 dollar per vat. De euro noteerde 1,0788 dollar, tegen 1,0819 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag.