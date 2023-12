Beurs Tel Aviv zag geen ongebruikelijke handel voor aanval Hamas

Een rapport van Amerikaanse onderzoekers dat suggereert dat er beleggers in Israël waren, die mogelijk hebben geprofiteerd van voorkennis van de aanval van Hamas op 7 oktober, is onjuist, stelt de Tel Aviv Stock Exchange. De Israëlische effectenbeurs noemt de publicatie onverantwoord.

Onderzoek door de hoogleraren in de rechten Robert Jackson Jr. van New York University en Joshua Mitts van Columbia University wees uit dat er in de aanloop naar de aanvallen aanzienlijke zogeheten short-selling van aandelen plaatsvond. Daarbij wordt gespeculeerd op koersdalingen.

De handelsactiviteit “overtrof de short-selling die plaatsvond tijdens tal van andere crisisperiodes” zoals de financiële crisis van 2008 en de coronaperiode. Maar volgens de Tel Aviv Stock Exchange hebben de hoogleraren zich misrekend, omdat munteenheden door elkaar zijn gehaald.

“Ik zie in de gegevens niet iets wat ook maar in de buurt komt van wat ze in het artikel schrijven”, zegt Yaniv Pagot, hoofd van de handelsactiviteiten van de beurs in Tel Aviv. “Er was niets ongewoons aan de shortposities op de beurs in de twee maanden voor de aanval.” Volgens hem hebben de onderzoekers ook niet gesproken met mensen van de Israëlische beurs.