Beurzen Europa koersen af op wisselende opening

De Europese aandelenbeurzen lijken dinsdag met wisselende koersuitslagen te gaan openen. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat eind deze week wordt gepubliceerd. Op Wall Street gingen de aandelenmarkten maandag omlaag.

De openingsindicatoren wijzen op een klein openingsverlies voor de Amsterdamse AEX-index. De futures voor de hoofdgraadmeters elders in Europa tonen ook beperkte uitslagen. De AEX eindigde maandag 0,1 procent lager op 770,61 punten.

In Aziƫ waren dinsdag over een breed front rode koersenborden te zien. De Nikkei in Tokio zakte 1,4 procent en in Seoul daalde de Kospi 0,8 procent. In Hongkong stond de Hang Seng 2,5 procent in de min, waarmee de beursindex op het laagste punt in een jaar tijd is uitgekomen.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,9 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te houden op 4,35 procent. Dat besluit was al verwacht door beleggers.

Later op de dag komen nog definitieve cijfers van marktonderzoeker S&P Global over de bedrijvigheid in de Europese dienstensector in november. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt gegevens over de producentenprijzen in de eurozone in oktober.

Bij de bedrijven op het Damrak kan betalingsverwerker Adyen mogelijk in beweging komen door een koopadvies van beleggingsadviseur BMO Capital Markets. Maandag was Adyen nog de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van 3,4 procent. Het bedrijf heeft de samenwerking met zijn Zweedse branchegenoot Klarna verlengd en verder uitgebreid.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was dinsdagochtend vrijwel onveranderd op 73,02 dollar en Brentolie was eveneens vlak op 78,01 dollar per vat. De euro noteerde 1,0831 dollar, tegen 1,0819 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag.