Chiptoeleverancier ASMI wil nieuwe hoofdkantoor in VS

De Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) is van plan 324 miljoen dollar (300 miljoen euro) te investeren in een nieuw hoofdkantoor in de Amerikaanse staat Arizona. Het bedrijf wil vijfhonderd nieuwe mensen aannemen voor de nieuwe fabriek in Scottsdale, meldt Bloomberg. Het huidige hoofdkantoor is gevestigd in Phoenix, de hoofdstad van de Amerikaanse staat.

Topman Benjamin Loh bezoekt deze week Arizona samen met een Nederlandse delegatie met onder meer demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Economische Zaken Micky Adriaansens. Momenteel werken er al achthonderd mensen voor ASM in Arizona, meldt Bloomberg.

Met het nieuwe hoofdkantoor wil ASM diens wereldwijde aanwezigheid uitbreiden, aldus Loh. Het bedrijf is van plan ook in 2024 meer personeel aan te nemen, hoewel de groei van de chipindustrie afneemt. Zoveel mensen als de afgelopen jaren zal het chipbedrijf echter niet meer aannemen. “Je zou kunnen zeggen dat de tijd van het grote werven voorbij is”, zegt Loh volgens Bloomberg.

In oktober meldde het chipbedrijf nog dat het minder orders had ontvangen in het derde kwartaal om een zwakke vraag uit de markt. Wel groeide de omzet in het derde kwartaal en werd er winst gemaakt.

Rutte en Adriaanse zijn samen met de Vlaamse minister-president Jan Jambon op zogeheten economische missie in de Verenigde Staten. Maandag en dinsdag waren ze in Arizona. Woensdag is Rutte in San Francisco.