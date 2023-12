ECB-bestuurder: verdere renteverhoging ‘vrij onwaarschijnlijk’

Een verdere renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) is “vrij onwaarschijnlijk” geworden omdat de inflatie sterker afzwakt dan verwacht. Dat heeft ECB-bestuurder Isabel Schnabel gezegd in een interview met persbureau Reuters.

Vorige week kwamen nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone waaruit bleek dat de inflatie sterker afkoelt dan economen hadden verwacht. “De meest recente inflatiecijfers hebben een verdere renteverhoging vrij onwaarschijnlijk gemaakt”, aldus Schnabel. Zij wordt gezien als een zogeheten havik, een duidelijke voorstander van renteverhogingen om de inflatie in te dammen.

Volgens Schnabel waren die inflatiecijfers een “aangename verrassing” en zijn de ontwikkelingen “bemoedigend”, al is het volgens haar nog te vroeg om de overwinning op inflatie uit te roepen.

Op de financiële markten wordt nu gespeculeerd dat de ECB al in april met een renteverlaging kan komen. Schnabel verklaarde dat het nog te vroeg is om daar iets over te zeggen. Het is volgens haar nog afwachten hoe het gaat met de inflatie.