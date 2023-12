EU-hof geeft Engie en Luxemburg toch gelijk over belastingen

Luxemburg hoeft toch niet alsnog miljoenen aan belastingen te innen van het Franse energiebedrijf Engie. De Europese Commissie heeft hun belastingdeal ten onrechte als illegaal aangemerkt, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De commissie droeg Luxemburg in 2018 op om alsnog 120 miljoen euro te vorderen van Engie. De multinational had dankzij een gunstige zogeheten belastingruling tien jaar lang veel minder belasting betaald dan zij had moeten doen, vond de commissie. Dat kwam volgens haar neer op illegale staatssteun. Het Gerecht van de EU, dat ook deel uitmaakt van het hof in Luxemburg, gaf het dagelijks bestuur van de EU in eerste instantie gelijk.

Engie mocht van Luxemburg belastingen ontwijken door te schuiven met winsten tussen het moederbedrijf en twee Luxemburgse dochters. Maar de commissie heeft niet aangetoond dat het bedrijf voordeliger werd behandeld dan normaal en voordeliger dan anderen, stelt de hoogste Europese rechter in het hoger beroep dat Luxemburg en Engie instelden. De commissie kan het ook niet laten bij een verwijzing naar de algemene Luxemburgse regel dat alle bedrijven belasting zouden moeten betalen, maar moet de interpretatie van de eigen belastingvoorschriften door de Luxemburgse autoriteiten serieus nemen.