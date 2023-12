Licht lagere opening AEX, Prosus sterkste daler

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag iets lager geopend in navolging van de koersverliezen op Wall Street en de rode cijfers op de beurzen in Azië. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten eind deze week.

De AEX noteerde kort na aanvang licht lager op 770,12 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 860,58 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen 0,1 procent. De FTSE 100 in Londen ging 0,3 procent omlaag.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX met een min van 2,1 procent onder druk van de verliezen in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. Ook muziekmaatschappij UMG en speciaalchemieconcern DSM-Firmenich stonden bij de dalers met minnen tot 1,3 procent.

In de hoofdindex op het Damrak waren investeerder Exor en uitzender Randstad koplopers met plussen tot 1 procent. Betalingsverwerker Adyen werd iets hoger gezet na een koopadvies van beleggingsadviseur BMO Capital Markets.

In de MidKap prijkte fitnessketen Basic-Fit bovenaan met een plus van 1,2 procent. De fabrikant van laadpalen en energiesystemen Alfen sloot de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een daling van 1,3 procent, gevolgd door maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 1,2 procent).

In Stockholm sprong Ericsson bijna 10 procent omhoog. Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft de Zweedse producent van netwerkapparatuur geselecteerd om zijn draadloze netwerk in de Verenigde Staten te moderniseren, waarmee over een periode van vijf jaar 14 miljard dollar is gemoeid. Ericsson doet al veel werk voor AT&T. De Finse branchegenoot Nokia werkt ook voor AT&T, maar die samenwerking zal nu komen te vervallen. Nokia ging 8,4 procent onderuit in Helsinki.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,8 procent hoger op 73,61 dollar en Brentolie klom 0,7 procent tot 78,01 dollar per vat. De euro noteerde 1,0814 dollar, tegen 1,0819 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag.